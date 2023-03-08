برلمان الصومال يصادق على قانون مكافحة الإرهاب

مقديشو (الاتحاد)

صادق البرلمان الصومالي، أمس، على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، بعد شهر من مصادقة مجلس الوزراء عليه.

وصوت 133 نائباً، من أصل 275 بمجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، لصالح مشروع القانون، في الجلسة التي حضرها 143 نائباً، مقابل تصويت 3 نواب ضد المشروع، وامتناع 7 عن التصويت.

وفي كلمة خلال جلسة التصويت، قال عضو اللجنة الأمنية بالبرلمان عبد الطيف موسي، إن «المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب ستمهد الطريق أمام استهداف الإرهابيين بشكل قانوني».

وأردف أن ذلك أيضاً «سيحمي البلاد من الدول الأخرى التي لها قانون مكافحة الإرهاب لاستهداف الشركات والتجار الصوماليين بمزاعم أن بلادنا ليس لها قوانين مكافحة الإرهاب».

وفي 31 يناير الماضي، صادق مجلس الوزراء الصومالي على مشروع القانون، خلال جلسة استثنائية بالعاصمة مقديشو.

وتعد مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون للمرة الثانية، حيث سبق وأن قدم المجلس هذا القانون عام 2017 للبرلمان الذي فشل في المصادقة عليه.

ويصبح هذا القانون ساري المفعول بعد مصادقة مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) عليه وتوقيعه من قبل رئيس البلاد.

ورحب مدير المخابرات الصومالية في بيان بالمصادقة على مشروع القانون، مردفاً أنه «يشكل العمود الفقري في معركتنا ضد الإرهابيين».

ويحمل قانون مكافحة الإرهاب في طياته الكثير من الإجراءات العقابية والمالية ضد المتهمين في قضايا الإرهاب.