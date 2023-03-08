واشنطن: مصر قوة استقرار رشيدة في الشرق الأوسط

القاهرة (الاتحاد)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حرص بلاده على تدعيم الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، فيما أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن تثمين واشنطن للدور المصري كــ«قوة استقرار رشيدة» في الشرق الأوسط.

وشدد السيسي، خلال لقائه مع وزير الدفاع الأميركي الذي وصل إلى القاهرة، أمس، على حرص القاهرة على تكثيف التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في مختلف المجالات ولاسيما العسكري والأمني، «في ضوء أهمية ذلك لدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في منطقة الشرق الأوسط»، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية. وقال البيان الصادر عن الرئاسة المصرية، إن «أوستن أعرب عن تثمين بلاده عالياً للقيادة المصرية والدور المهم لمصر في الشرق الأوسط كقوة استقرار رشيدة ومسؤولة».

وأكد حرص الولايات المتحدة على مواصلة دفع وتطوير التعاون والشراكة الاستراتيجية مع مصر، خاصة في شق التعاون الدفاعي، الذي يمثل الركيزة الأساسية للعلاقات بين الدولتين.

وقال بيان الرئاسة المصرية، إن السيسي استقبل أوستن والوفد المرافق له، بحضور وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، والقائم بأعمال سفير الولايات المتحدة في القاهرة دانيال روبنشتاين.

ولدى وصوله إلى القاهرة، قال أوستن إن الشراكة الدفاعية الأميركية المصرية، هي ركيزة أساسية للالتزام الأميركي في هذا الإقليم.