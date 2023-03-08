مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا: «مبادرة باتيلي» مسار واعد للانتخابات

حسن الورفلي (بنغازي)

أكد سفراء دول مجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا، أمس، دعمهم لجهود مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي لإجراء انتخابات قبل نهاية العام الجاري، مؤكدين أن المبادرة تمثل المسار الواعد للانتخابات وتستحق الدعم القوي من كل من القادة الليبيين والمجتمع الدولي، مشيدين في ذات الوقت بالجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية في هذا الملف ورؤيتها الواضحة في هذا الشأن.

وفي سياق متصل، بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع المبعوث الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأميركية ليزلي أوردمان، أمس، الجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري، رفع مستوى الإفصاح والشفافية الحكومي، وتفعيل آلية متابعة الإنفاق وضمان التوزيع العادل للإيرادات، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.