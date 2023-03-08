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أميركا ستلغي قيدا خاصا بكورونا للقادمين من الصين

مسافرون في مطار أميركي
8 مارس 2023 22:12

أكدت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، أنها تعتزم إلغاء الاختبارات الإلزامية للكشف عن كوفيد-19 للقادمين من الصين لتنضم بذلك إلى دول أخرى ألغت هذا الشرط.

وذكرت وسائل إعلام أميركية، أمس الثلاثاء، أن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تعتزم إلغاء شرط الاختبار يوم الجمعة بعد فرضه في أوائل يناير الماضي.

وقالت المراكز، اليوم، إنه "تم وضع هذا الإجراء الصحي العام لحماية السكان والمدن بالولايات المتحدة مع عملنا على تحديد حجم الزيادة والحصول على رؤى أفضل حول السلالات المنتشرة".

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