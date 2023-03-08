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أميركا تشطب شركات روسية من قوائم العقوبات

مقر وزارة الخزانة الأميركية
8 مارس 2023 21:53

أعلنت وزارة المالية الأميركية، اليوم الأربعاء، شطب عدد من الشركات الروسية من قوائم العقوبات الاقتصادية الأميركية.

ووفقا لوثيقة نشرتها الخارجية الأميركية، وأوردتها قناة "آر تي عربية" ووكالة "تاس" الروسيتان، تم شطب إجمالي 4 شركات من قوائم العقوبات.

وجميع الشركات التي رفعت عنها العقوبات، مسجلة في كازاخستان.

في وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع حكومي مع رئيس مصرف "سبيربنك"، بأن استقرار المصرف يعد مؤشرا قويا، وإشارة جيدة للاقتصاد وعملاء البنك.

وقال بوتين "من المهم أن يدرك الاقتصاد وعملاء البنك أن سبيربنك يشعر بالاستقرار. هذه إشارة جيدة للاقتصاد بأكمله، ولعدد كبير من الناس الذين يتعاملون مع البنك".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن "سبيربنك" قد اجتاز بنجاح الفترة الصعبة المرتبطة بالعقوبات التي تم فرضها على روسيا مؤخرا، والآن استعاد "لياقته" بالكامل تقريباً.

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المصدر: د ب أ
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