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بوريل يطالب بإنفاق مليار يورو على شراء ذخيرة لأوكرانيا

من المؤتمر لصحفي لجوزيب بوريل
8 مارس 2023 21:27

قال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إنه اقترح أن ينفق الاتحاد مليار يورو على شراء ذخيرة بشكل مشترك لأوكرانيا ولإعادة ملء مخزوناتها.

وقال للصحفيين بعد اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في ستوكهولم "أقترح انفاق مليار يورو أخرى".

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المصدر: وكالات
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