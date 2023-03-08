الخميس 9 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ستولتنبرغ: باخموت قد تسقط «في الأيام المقبلة»

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف قرب باخموت
8 مارس 2023 20:55

حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الأربعاء من أن مدينة باخموت في شرق أوكرانيا قد تسقط "في الأيام المقبلة" بعد أشهر من المعارك الشرسة فيها.

وقال ستولتنبرغ على هامش اجتماع لوزراء الدفاع الأوروبيين في ستوكهولم "لا يمكننا استبعاد احتمال سقوط باخموت في الأيام المقبلة".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن سقوط المدينة، سيترك "الطريق مفتوحاً" أمام الجيش الروسي للتقدم في شرق أوكرانيا.

وقلل الأمين العام للحلف من الأهمية الاستراتيجية للمدينة المدمرة الواقعة في منطقة دونباس والتي تعهدت روسيا السيطرة عليها رغم الخسائر الفادحة.

وقال ستولتنبرغ للصحافيين "إن ذلك لا يعكس بالضرورة أي نقطة تحول في الحرب... لكنه يشير إلى أننا يجب ألا نقلل من شأن روسيا. ينبغي أن نواصل دعم أوكرانيا".

وتفيد موسكو أن السيطرة على المدينة ستسمح "بشن هجمات جديدة في العمق".

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة وأوكرانيا: اتفاق تصدير الحبوب ضروري للعالم
الإمارات وأوكرانيا تبحثان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
المصدر: وكالات
باخموت
روسيا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
مجلس الشيوخ الفرنسي(أرشيفية)
عربي ودولي
مجلس الشيوخ الفرنسي يقرّ رفع سنّ التقاعد
اليوم 07:12
نورة الكعبي ولانا نسيبة خلال الاجتماع مع طارق أحمد وباربرا وودورد (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: ضرورة التعاون لضمان تعليم الفتيات في أفغانستان
اليوم 01:47
أسلحة تم ضبطها مع الحوثيين (أرشيفية)
عربي ودولي
خبراء يمنيون لـ«الاتحاد»: استمرار تهريب السلاح يفضح نيات «الحوثي»
اليوم 01:46
مهاجرون في تونس يستعدون للعودة إلى بلادهم (رويترز)
عربي ودولي
تونس.. تداعيات اقتصادية لأزمة المهاجرين
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©