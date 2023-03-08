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مصر تمنح جنسيتها للأجانب بهذا الشرط

مبنى وزارة الخارجية المصرية في القاهرة
8 مارس 2023 20:51

قررت الحكومة المصرية تسهيل منح جنسية البلاد لمن يرغب من الأجانب حال إيداع وديعة مصرفية بالدولار الأميركي أو شراء عقار ودفع ثمنه بالعملة نفسها، حسب ما نشرت الجريدة الرسمية.

ونقلت صحيفة الأهرام الحكومية الأربعاء نسخة الجريدة الرسمية، التي تضمنت القرار الذي يجيز لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي "منح الجنسية المصرية لطالب التجنس متى توافرت في شأنه"، حالات معينة.

وأوردت الجريدة الرسمية حالات أربع تسمح لرئيس الحكومة المصرية بمنح الجنسية من بينها "إيداع مبلغ 250 ألف دولار.. تؤول إلى خزانة الدولة ولا ترد"، أو مقابل وديعة مصرفية بقيمة نصف مليون دولار تسترد بعد ثلاث سنوات بالجنيه المصري ومن دون عائد.

كذلك تُمنح الجنسية المصرية، إذا قام الشخص الراغب في ذلك بشراء "عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار".

ويشمل القرار أيضاً من أسس أو شارك في "مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار.. مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار في الخزانة العامة للدولة لا يرد".

وكان مجلس النواب المصري أقر في 2018 قانوناً يسمح للأجانب بطلب الحصول على الجنسية مقابل وديعة مصرفية.

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