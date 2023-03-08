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إنقاذ كلبة وجرائها من تحت الأنقاض في تركيا بعد شهر من الزلزال

من تركيا
8 مارس 2023 20:23

تفاجأ مالك سيلا، وهي كلبة من فصيلة دوبرمان عمرها عامان ونصف، ليس فقط برؤية كلبته ولكن برؤية أربعة كلاب تخرج من بين أنقاض مبنى منهار في إقليم هاتاي بجنوب تركيا بعد 28 يوما من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.

وقال قادر كيفلي إنه طلب من فرق إنقاذ محلية تقديم يد المساعدة في إخراج كلبته من تحت الأنقاض لكن لم يتمكن أحد من الدخول عبر الحطام.

وجاء فريق مياكو المحلي للإغاثة المعني بإنقاذ الحيوانات لمساعدته يوم الاثنين.

وبعد ساعات من العمل، تمكن الفريق من الوصول إلى القبو حيث كانت سيلا محاصرة ليكتشفوا أنها نجت رغم بقائها لنحو شهر تحت الأنقاض بل وأنجبت أيضا ثلاثة جراء.

وظهر أحد عمال الإنقاذ وهو يتساءل في مقطع مصور لحظة وصولهم إلى سيلا "ماذا شربت هنا؟ ماذا أكلت؟ هل أنجبت ثلاثة؟".

وشوهد المنقذون وهم يمرون عبر فتحة ضيقة من بين الأنقاض ثم فتحوا فجوة في باب للوصول إلى الغرفة الموجودة في القبو التي بدا أنها تعرضت لأضرار طفيفة.

وقال كيفلي في المقطع الذي نشره فريق مياكو "كلابي خرجت بعد شهر. الحمد لله" مضيفا أن سيلا نجت وأنجبت جراءها بفضل كيس كبير من طعام الكلاب كان موجودا في قبو المنزل.

ونقل المنقذون سيلا وصغارها إلى مدينة أضنة القريبة لتلقي العلاج. ولاحظ رجال الإنقاذ أن سيلا بدت نحيفة لكنها كانت قادرة على المشي من دون مساعدة.

واقترب عدد قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الشهر الماضي من 52 ألفا.

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المصدر: وكالات
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