تركيا تدلي بتصريحات بشأن اتفاق تصدير الحبوب

أدلى مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الأربعاء، بتصريحات بشأن تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.
وقال المصدر إن مطالب روسيا المتعلقة بتمديد الاتفاق لم تتحقق بعد، مضيفا أن أنقرة "تعمل بكل جهدها" لضمان استمرار الاتفاق.
ويسمح الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو الماضي، بتصدير الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية. ومدد الاتفاق في نوفمبر الماضي حتى 18 مارس الجاري وسينتهي سريانه ما لم يتم الاتفاق على تمديده مجددا.
ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، إلى تمديد الاتفاق.
وقال جوتيريش، خلال مؤتمر صحفي مع زيلينسكي عقب مباحثاتهما في العاصمة الأوكرانية كييف "أود التأكيد على الأهمية البالغة لتمديد مبادرة حبوب البحر الأسود".
وشدد جوتيريش على أهمية الاتفاق بالنسبة للأمن الغذائي وأسعار الأغذية عالميا.
ومكن الاتفاق من تصدير أطنان من المنتجات الزراعية الأوكرانية خاصة القمح وبذور زيت عباد الشمس. لكن روسيا أشارت إلى أنها لم تتمكن من تصدير منتجاتها الزراعية بسبب العقوبات الاقتصادية. وتدعو موسكو إلى ضرورة تذليل عقبات أمام صادراتها الزراعية قبل أن تسمح بتمديد الاتفاق.
وقال المصدر الدبلوماسي التركي "تعمل تركيا، بكل جهدها، لتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، ولا تزال المفاوضات جارية".
أضاف المصدر "مخاوف روسيا، أو بالأحرى الصعوبات التي تواجهها، لم يتم تذليلها بعد. لكن تركيا تؤدي دورها من أجل تحقيق توافق بين جميع الأطراف".
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الأسبوع الماضي، إن أنقرة تعمل بشكل جاد لتمديد المبادرة.