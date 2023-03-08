الخميس 9 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

عشرات الآلاف يحتجون في اليونان على «كارثة القطار»

من موقع تصادم القطارين
8 مارس 2023 19:08

شارك عشرات الآلاف في مسيرة في اليونان اليوم الأربعاء للاحتجاج على وقوع أسوأ كارثة تصادم لقطارين مسجلة في البلاد كما نظم عاملون إضرابا طوال اليوم على مستوى البلاد.

وأسفر الحادث الذي وقع يوم 28 فبراير عن مقتل 57 وأجج الغضب الشعبي إزاء الحالة المتدهورة لشبكة السكك الحديدية.

ويقول موظفون وعاملون شاركوا في الإضراب إن ما حدث هو نتيجة لإهمال مستمر على مدى سنوات إضافة إلى نقص الاستثمار ونقص العاملين وهو نتاج أزمة ديون تعاني منها البلاد منذ نحو عقد.

وشارك أكثر من 40 ألفا من بينهم عمال في قطاع النقل وطلبة ومعلمون في المسيرة في وسط أثينا وهم يهتفون "قتلة" و"كلنا في ذات العربة".

واشتبكت مجموعة من المحتجين مع الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع على الحشد.

كما نزل آلاف للشوارع في سالونيك ثاني أكبر مدينة في اليونان حيث رشق محتجون بناية حكومية بالحجارة.

وتزامنت الاحتجاجات مع إضراب لمدة 24 ساعة نظمه عاملون في قطاعات مختلفة مما عطل التنقلات في أنحاء البلاد.

أخبار ذات صلة
مهرجان كرة السلة الأميركية في أبوظبي
اليونان قد تستأنف تسيير القطارات بعد توفير إجراءات السلامة
المصدر: وكالات
الحكومة اليونانية
القطارات
اليونان
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
مجلس الشيوخ الفرنسي(أرشيفية)
عربي ودولي
مجلس الشيوخ الفرنسي يقرّ رفع سنّ التقاعد
اليوم 07:12
نورة الكعبي ولانا نسيبة خلال الاجتماع مع طارق أحمد وباربرا وودورد (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: ضرورة التعاون لضمان تعليم الفتيات في أفغانستان
اليوم 01:47
أسلحة تم ضبطها مع الحوثيين (أرشيفية)
عربي ودولي
خبراء يمنيون لـ«الاتحاد»: استمرار تهريب السلاح يفضح نيات «الحوثي»
اليوم 01:46
مهاجرون في تونس يستعدون للعودة إلى بلادهم (رويترز)
عربي ودولي
تونس.. تداعيات اقتصادية لأزمة المهاجرين
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©