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بريطانيا تقيم قاعدة عسكرية في النرويج المتاخمة لروسيا

جنود بريطانيون يشاركون في مناورات في جو متجمد
8 مارس 2023 18:33

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، فتح قاعدة عسكرية في أقصى شمال النرويج لتعزيز قدرات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في القطب الشمالي.

وقالت البحرية الملكية البريطانية، في بيان، إن الموقع النرويجي الجديد، والمسمى "كامب فايكنغ"، سيكون بمثابة مركز لقوات البحرية الملكية البريطانية.

ووصفت القوات بأنها "رأس حربة القطب الشمالي" و"الوحدة التي تلجأ إليها المملكة المتحدة عندما تحتاج إلى قوات قادرة على القتال في الطقس البارد".

وأضافت "ستدعم قاعدة جديدة للعمليات في القطب الشمالي القوات البريطانية الخاصة على مدى السنوات العشر المقبلة مع تأكيد المملكة المتحدة التزامها الأمن في" القطب الشمالي.

ترفض النرويج المتاخمة لروسيا، استضافة قواعد دائمة لجنود أجانب. لذلك، من المقرر أن تبقى قاعدة "كامب فايكنغ" قائمة لمدة عقد فقط.

وستكون القاعدة قادرة على استيعاب جميع عناصر القوات الخاصة في البحرية الملكية والتي تتعامل مع الأزمات الناشئة في أوروبا.

وتابع البيان "موقع القاعدة مثالي لردع التهديدات في المنطقة. لذا، يمكن للمملكة المتحدة أن ترد بسرعة إذا لزم الأمر لحماية الجناح الشمالي لحلف شمال الأطلسي والحليفة القريبة، النرويج".

ونُشر نحو ألف عنصر من القوات الخاصة في القاعدة هذا الشتاء.

قدمت النرويج، التي تمتد حدودها المشتركة مع روسيا على 98 كيلومترًا، إلى أوكرانيا مجموعة واسعة من المعدات العسكرية، تشمل المدفعية والذخيرة.

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