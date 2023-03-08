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دعوات لتمديد اتفاق تصدير الحبوب

حصاد القمح في قرية قرب العاصمة الأوكرانية كييف
8 مارس 2023 18:16

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، إلى تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية المبرم مع روسيا والحيوي لإمدادات الغذاء العالمية والذي تنتهي مدته في 18 مارس.
وقال جوتيريش، خلال زيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف "أود التأكيد على الأهمية البالغة لتمديد مبادرة حبوب البحر الأسود في 18 مارس والعمل على تهيئة الظروف لإتاحة استخدام منشآت التصدير الأساسية عبر البحر الأسود على أفضل وجه ممكن".
وشدد جوتيريش على أهمية الاتفاق بالنسبة للأمن الغذائي وأسعار الأغذية عالميا.
زيلينسكي (يمين الصورة) وجوتيريش خلال مؤتمر صحفيزيلينسكي (يمين الصورة) وجوتيريش خلال مؤتمر صحفي

بدوره، قال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي مع جوتيريش عقب مباحثاتهما، إن مبادرة حبوب البحر الأسود ضرورية للعالم.
وسيتم تمديد الاتفاق لمدة 120 يوما إن لم يبد أي طرف معارضته. والاتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو وجرى تمديده في نوفمبر. وأشارت روسيا إلى ضرورة إزالة عقبات أمام صادراتها الزراعية قبل أن تسمح باستمرار الاتفاق.
وساهم تصدير الحبوب الأوكرانية في تخفيف أسعار الغذاء على مستوى العالم.

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