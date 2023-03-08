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مصر تدعو لعمل عربي جماعي للحفاظ على أمن المنطقة

سامح شكري
8 مارس 2023 17:21

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، خلال كلمة في اجتماع وزراء الخارجية العرب، أن هناك ضرورة لصياغة عمل عربي جماعي للحفاظ على الأمن بالدول العربية، من خلال منع التدخل فى الشؤون الداخلية للدول العربية ومنع تفاقم الأزمات.

وأضاف أن مصر ستحرص على العمل يدا بيد مع كل الدول الأعضاء بالجامعة العربية والأمانة العامة ليبقى العمل جماعي على مستوى التهديدات والتحديات من خلال حشد القدرات العربية.

وتسلم الوزير شكري رئاسة مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، بمقرالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، معلنا افتتاح الدورة 159 من أعمال المجلس.

وانطلقت اليوم أعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة وزيرالخارجية سامح شكري، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

 

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