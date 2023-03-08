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ستولتنبرج: لم يتضح بعد المتورط في الهجوم على خط «نورد ستريم»

الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج
8 مارس 2023 17:08

 قال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اليوم الأربعاء إنه لم يتضح بعد المسؤول عن الهجوم على خط أنابيب نورد ستريم الذي وقع العام الماضي، لأنه يتعين الانتهاء من التحقيقات بشأن عمليات التخريب.

وأضاف ستولتنبرج قبل اجتماع مع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في ستوكهولم "ما نعرفه هو أن هجوما وقع على خط أنابيب نورد ستريم، لكننا لم نتمكن من تحديد المتورط".

ومضى يقول "هناك تحقيقات جارية وأعتقد أنه من الصواب الانتظار إلى حين الانتهاء منها قبل أن نقول أي شيء آخر عن المتورطين" في الهجوم.

 

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