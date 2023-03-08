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الاتحاد الأوروبي يبحث تأمين احتياجات أوكرانيا من القذائف

جنديان أوكرانيان يتدربان على إطلاق النار (رويترز)
8 مارس 2023 16:53

في إطار مسعى "لتفعيل اقتصاد حرب" يجتمع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي الأربعاء لإعداد خطة لإمداد أوكرانيا بالذخائر على الرغم من تعرض المخزونات لضغوط، مع مرحلة أولى بقيمة مليار يورو.

وحذر داعمو كييف الغربيون في الأسابيع الأخيرة من أن الجيش الأوكراني الذي يطلق آلاف الذخائر يوميا لصد الهجوم الروسي، يواجه نقصا حادا في القذائف من عيار 155 ميليمترا لمدافعه.

وسيعمل الوزراء المجتمعون في ستوكهولم الأربعاء بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ ونظيرهم الأوكراني أوليكسيتش ريزنيكوف، على خطة من ثلاثة أجزاء.

وقال ممثل كييف للصحافيين لدى وصوله إن "أولويتنا الأولى هي أنظمة الدفاع الجوي وكذلك الذخيرة والذخيرة والمزيد من الذخيرة".

 

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