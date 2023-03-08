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اليونان قد تستأنف تسيير القطارات بعد توفير إجراءات السلامة

اليونان قد تستأنف تسيير القطارات بعد توفير إجراءات السلامة
8 مارس 2023 16:45

قال وزير النقل اليوناني اليوم الأربعاء إن بلاده قد تستأنف تسيير قطارات الركاب بنهاية مارس بعد توفير إجراءات السلامة "التامة"، وذلك بعد توقف حركة القطارات إثر حادث تصادم قطارين مروع.
وتوقفت حركة قطارات الركاب والبضائع على خطط السكك الحديدية الرابط بين أثينا ومدينة ثيسالونيكي بشمال البلاد منذ أن أودى حادث تصادم قطارين بحياة ما لا يقل عن 57 شخصا يوم 28 فبراير .

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وهذا الخط هو الأكثر نشاطا في شبكة السكك الحديدية الممتدة إلى 2500 كيلومتر.
وقال الوزير جيورجوس جيرابيتريتيس في مؤتمر صحفي "لن ينطلق أي قطار مرة أخرى إذا لم نضمن أقصى مستوى ممكن من إجراءات السلامة". وقدم الوزير اعتذار عن الحادث وهو الأكثر دموية في سجل حوادث القطارات باليونان.
ودخل موظفو السكك الحديدية في إضراب يتجدد كل 24 ساعة بسبب الحادث منذ يوم الخميس مما أدى إلى توقف الشبكة. وأشار الموظفون بأصابع الاتهام إلى سنوات من الاهمال ونقص الاستثمار ونقص العمالة مما أدى إلى تضرر البنية التحتية للسكك الحديدية وتعطل أنظمة السلامة.

المصدر: رويترز
اليونان
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