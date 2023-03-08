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الجامعة العربية تؤكد التزامها بالعمل على الارتقاء بأوضاع المرأة

الجامعة العربية تؤكد التزامها بالعمل على الارتقاء بأوضاع المرأة
8 مارس 2023 15:55

 أكدت جامعة الدول العربية التزامها ببذل الجهود والتعاون مع جميع الدول الأعضاء سعياً للارتقاء بأوضاع النساء في المنطقة العربية والمضي قدماً في تنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام لضمان حياة كريمة وآمنة للنساء في المنطقة العربية، ينعمن فيها بكامل حقوقهن الإنسانية في وطننا العربي.

جاء ذلك فى بيان أصدرته الجامعة اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تحت شعار" الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق المساواة بين الجنسين" وعبرت الجامعة العربية عن حرصها على انضمامها إلى المجتمع الدولي في الاحتفال بيوم المرأة العالمي تأكيداً على التزامها بتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بأوضاع النساء في المنطقة العربية.

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