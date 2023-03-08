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بعد «الكارثة».. مصانع  الصلب في  تركيا تستأنف عملها

من آثار الزلزال المدمر في تركيا
8 مارس 2023 15:01

 استأنفت معظم شركات إنتاج الصلب الكبرى في جنوب تركيا، التي أوقفت الإنتاج بعد زلزالين رئيسيين، ضربا المنطقة ، قبل شهر، الأنشطة بشكل تدريجي. 

وذكر فيسيل يايان، الأمين العام لرابطة "منتجي الصلب" التركية أن جميع مصانع الصلب الـ12 في بلدتي "الاسكندرونة" و"عثمانية"، فيما عدا مصنع واحد، التي تشكل ثلث القدرة الإنتاجية للصلب في تركيا استأنفت العمليات، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال يايان عبر الهاتف "بحلول منتصف مارس، سيتم تشغيل جميعها (المصانع)، كما كنا نتوقع، عندما ضربت الزلازل المنطقة".

وأضاف أن الزلزالين الرئيسيين، اللذين وقعا في السادس من فبراير الماضي، وأسفرا عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا، لم يسببا أي أضرار في خطوط إنتاج الصلب. لكن تم إغلاق المصانع بسبب تضرر العاملين من الزلزالين .

وتركيا من بين أكبر 10 منتجين ومصدرين للصلب في العالم، وربما تشهد طلبا محليا أعلى، حيث تجرى جهود لإعادة البناء، بعد الزلزالين الأكثر فتكا ، منذ حوالي قرن.

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المصدر: وكالات
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