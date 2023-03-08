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وزيرة الخارجية الألمانية تواصل زيارتها للعراق

وزيرة الخارجية الألمانية تواصل زيارتها للعراق
8 مارس 2023 13:56

تواصل وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الأربعاء زيارتها للعراق، والتي بدأتها أمس الثلاثاء ومن المقرر أن تستغرق 4 أيام.

وتعتزم بيربوك لقاء رئيس وزراء مناطق الحكم الذاتي الكردية، مسرور بارزاني، في أربيل اليوم.

ومن المخطط أيضا عقد اجتماع مع رئيس مناطق الحكم الذاتي الكردية، نيجيرفان بارزاني، في وقت لاحق هناك. كما تعتزم الوزيرة زيارة مخيم للنازحين الذين طردهم تنظيم داعش الإرهابي من ديارهم منذ عام 2014، إلى جانب زيارة أحد مراكز توثيق عن جرائم داعش.

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وقالت بيربوك لدى وصولها إلى بغداد أمس إن إذا نجح العراق في تحقيق الاستقرار والتنمية في الديمقراطية والتنوع على المدى الطويل، فقد يصبح نموذجا يحتذى به في المنطقة.

وتعتبر ميليشيات داعش الإرهابية الآن مهزومة عسكريا، لكن خلايا داعش لا تزال نشطة في العراق وسوريا وتشن هجمات. تجدر الإشارة إلى أن الجيش الألماني يقوم في أربيل بتدريب قوات الأمن الكردية على القتال ضد داعش. 

المصدر: د ب أ
العراق
ألمانيا
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