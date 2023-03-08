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ارتفاع حصيلة ضحايا حادث القطار بمصر

أرشيفية
8 مارس 2023 12:39

قالت وزارة الصحة المصرية اليوم الأربعاء إن أربعة أشخاص توفوا وأصيب 23 آخرون في حادث انحراف قطار عن مساره بمدينة قليوب شمالي القاهرة مساء الثلاثاء.

وكان مصدران أمنيان بمديرية أمن محافظة القليوبية التي تتبعها قليوب قال أمس الثلاثاء إن شخصا توفي وأصيب 18 آخرون عندما خرج جزء من قطار عن القضبان واصطدم بجزء من رصيف في محطة قطارات.

وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان إن القطار، الذي كان متجها من القاهرة إلى مدينة منوف بمحافظة المنوفية بدلتا النيل، اصطدم في مصد الحماية في نهاية الرصيف بعد تجاوزه المنطقة المقرر الوقوف بها، وهو ما تسبب في خروج الجرار والعربة الأولى عن القضبان.

وأضافت أن وزير النقل أمر بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤولين.

وقالت وزارة الصحة في بيانها إن ثلاثة مصابين تلقوا الإسعافات في موقع الحادث من دون الحاجة إلى دخول المستشفى، وخرج 11 مصابا آخرون من المستشفيات بعد استقرار حالتهم الصحية. وأضافت أن باقي المصابين لا يزالون يتلقون الرعاية الصحية في عدة مستشفيات.

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