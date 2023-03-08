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قتلى ومصابون إثر اصطدام شاحنة بحشد في كوريا الجنوبية

أرشيفية
8 مارس 2023 12:14

اصطدمت شاحنة صغيرة بعدد من الأشخاص في مقاطعة سونشانج بجنوب غرب كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بإصابات خطيرة.  

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الشاحنة، التي تزن طنا، وتحمل أسمدة، اصطدمت بعدد من الأفراد في مرآب تابع لشركة زراعية في سونشانج، على بعد 244 كيلومترا جنوب سول، أثناء إجراء انتخابات لاختيار رئيس للشركة.

وأسفر الحادث عن مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة خمسة آخرين بإصابات خطيرة، كما أصيب 12 آخرين بإصابات متفرقة. وقد تم نقلهم جميعا للمستشفى. وقال رجال الانقاذ إن حصيلة الضحايا مرشحة للزيادة حيث أن معظم المصابين من كبار السن.

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المصدر: وكالات
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