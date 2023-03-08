بوركينا فاسو: مقتل عشرات الإرهابيين في غارات جوية

قتل ما لا يقل عن 110 "إرهابيين" في بوركينا فاسو في غضون أيام قليلة، بغارات جوية، حيث تستهدف الحكومة مكافحة الإرهاب، في شمال وجنوب الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية (إيه آي بي) مساء الثلاثاء.
وأكد متحدث باسم الجيش الهجوم من دون أن يذكر عدد القتلى حتى الآن. وفي شمال بوركينا فاسو، فرض حظر تجول ليلي وحظر على قيادة أنواع معينة من الدراجات النارية منذ الأسبوع الماضي.
وتنشط عدة جماعات متمردة مسلحة في بوركينا فاسو. وتحاول حكومة الرئيس إبراهيم تراوري الانتقالية التي تولت السلطة بعد انقلاب عسكري في الخريف دحر الإرهابيين.