الخميس 9 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

نيد برايس يترك منصب المتحدث باسم الخارجية الأميركية

نيد برايس، المتحدث باسم «الخارجية الأميركية»
8 مارس 2023 07:55

من المقرر أن يستقيل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس من منصبه خلال شهر مارس الجاري، حسبما قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الثلاثاء.

وشغل برايس، أحد أكثر الوجوه شهرة في الخارجية الأميركية، هذا المنصب منذ يناير 2021، يوم تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إنه سيبقى في الوزارة وسيعمل مباشرة مع بلينكن. وقال بلينكن في بيان: "في غضون أيام من توليه المنصب، أعاد الإحاطات الصحفية اليومية للوزارة، مما أعطى الصحفيين الفرصة لطرح أسئلة صعبة بانتظام حول سياستنا".

وقال بلينكن: "لقد ساعد نيد حكومة الولايات المتحدة في الدفاع عن حرية الصحافة وتعزيزها في جميع أنحاء العالم وصمم نموذج الشفافية والانفتاح الذي ندعو إليه في الدول الأخرى.

وستفيد مساهماته الوزارة لفترة طويلة بعد خدمته". وذكرت شبكة (إن.بي.سي) الأميركية أن برايس سيبقى في منصبه حتى منتصف مارس وسيحل محله بعد ذلك نائب المتحدث الحالي فيدانت باتل.

أخبار ذات صلة
«نيويورك أبوظبي» تستضيف هيلاري كلينتون
واشنطن تدعو موسكو إلى تمديد «اتفاق الحبوب»
المصدر: وكالات
أنتوني بلينكن
نيد برايس
الخارجية الأميركية
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
مجلس الشيوخ الفرنسي(أرشيفية)
عربي ودولي
مجلس الشيوخ الفرنسي يقرّ رفع سنّ التقاعد
اليوم 07:12
نورة الكعبي ولانا نسيبة خلال الاجتماع مع طارق أحمد وباربرا وودورد (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: ضرورة التعاون لضمان تعليم الفتيات في أفغانستان
اليوم 01:47
أسلحة تم ضبطها مع الحوثيين (أرشيفية)
عربي ودولي
خبراء يمنيون لـ«الاتحاد»: استمرار تهريب السلاح يفضح نيات «الحوثي»
اليوم 01:46
مهاجرون في تونس يستعدون للعودة إلى بلادهم (رويترز)
عربي ودولي
تونس.. تداعيات اقتصادية لأزمة المهاجرين
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©