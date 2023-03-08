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واشنطن تعلن عن مساعدات إضافية للروهينجا بـ26 مليون دولار

نيد برايس
8 مارس 2023 07:40

أعلنت الولايات المتّحدة الثلاثاء، عن مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 26 مليون دولار للاجئين الروهينجا في بنغلادش ومناطق أخرى مجاورة.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إنّ "هذا التمويل الجديد يتيح لشركائنا في العمل الإنساني مواصلة توفير مساعدة منقذة للحياة لمجتمعات متضرّرة على جانبي الحدود بين بورما وبنغلادش".

وأوضح أنّ المبلغ المعلن عنه الثلاثاء يرفع إلى 2,1 مليار دولار القيمة الإجمالية للمساعدات التي توفّرها الولايات المتحدة للروهينجا منذ أغسطس 2017.

والثلاثاء أعلنت الأمم المتّحدة أنّها تحتاج إلى 876 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية للروهينجا في بنغلاديش.

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