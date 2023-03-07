قتيلان بحادث قطار في مصر

قتل شخصان وأصيب 16 آخرون بجروح في خروج قطار عن سكته وتصادمه بحاجز الحماية في محافظة القليوبية بدلتا النيل، على ما أعلنت وزارة الصحة المصرية الثلاثاء. وقالت الوزارة، في بيان أولي، إن "الحصيلة المبدئية للإصابات تشير إلى وجود حالة وفاة، بالإضافة إلى إصابة 16 مواطنا"، مؤكدة إسعاف ستة مصابين. ثم أصدرت لاحقا بيانا جديدا أكدت فيه "ارتفاع ضحايا حادث قطار قليوب إلى حالتي وفاة، واستقرار الحالة الصحية لباقي المصابين". من جهتها، أوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان، أنه أثناء دخول قطار ركاب رقم 557 بمحطة قليوب بالقليوبية "تجاوز السائق السيمافور (إحدى وسائل الإشارات) المغلق واستمر بالمسير، ما أدى إلى دخول القطار إلى السكة المنتهية بتصادم الحماية". وأضافت "نتج عن ذلك خروج الجرار والعربة الأولى عن القضبان". كما قرر النائب العام المصري حمادة الصاوي، بحسب بيان رسمي "تشكيل فريق للتحقيقِ في واقعة اصطدامِ قطار قليوب".