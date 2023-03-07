الإمارات تحذر من حصول أو استخدام التنظيمات الإرهابية للأسلحة الكيميائية

نيويورك (الاتحاد)

حذرت الإمارات من تهديدات الإرهاب الكيميائي في ظل حصول أو استخدام الجماعات الإرهابية لهذه الأسلحة، مشيرةً إلى أن التهديدات التي يُشكِلُها «داعش» على أمن واستقرار سوريا لا تزال قائمة وخطيرة.

وجددت الإمارات في بيان ألقته ميسون الدح عضو البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي على موقفها الثابت والمتمثل برفضها وإدانتها الصريحة لاستخدام الأسلحة الكيميائية، تحت أي ظرفٍ من الظروف، من قبل أي كان، وفي أي مكان، مشيرةً إلى أن استخدامها يُعد انتهاكاً صارخاً لأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقانون الدولي.

وأكد البيان أن إحداث تقدمٍ ملموس في هذا الملف يتطلب الانخراط في حوارٍ بنّاء بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسوريا، مؤكداً أهمية العمل بروحٍ قائمة على المبادئ التي أُنشئت عليها منظمة حظر الأسلحة بطابعها الفني، ومنها التوافق وعدم التسييس. وعبر البيان عن أمل الإمارات، أن يعقد الطرفان (سوريا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية) المشاورات في أقرب وقتٍ ممكن، معتبراً أنه لا سبب يحول دون ذلك. وقال البيان: «كنا نأمل أن يشمل تقرير المنظمة تفاصيل أكثر حول زيارة الفريق المصغر إلى دمشق وأي نتائج مثمرة قد حققتها الزيارة، ونتطلع إلى رؤية ذلك في التقرير المتوقع صدوره نهاية هذا الشهر».

وأضاف: «من المهم النظر في تهديدات الإرهاب الكيميائي، وذلك في ظل حصول أو استخدام الجماعات الإرهابية، مثل تنظيم داعش لهذه الأسلحة، ومن المؤسف أن التهديدات التي يُشكِلُها داعش على أمن واستقرار سوريا لا تزال قائمة وخطيرة، كما شهدنا في الهجوم الإرهابي الأخير الذي شنه التنظيم على ريف حمص الشرقي، وأسفر عن مقتل 53 شخصاً».

وفي ختام البيان، أكدت الإمارات أهمية إحراز تقدم في ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وفي كافة الملفات المتعلقة بحل الأزمة السورية.