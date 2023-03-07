لبنان يستعيد حقّه في التصويت بالأمم المتحدة

بيروت (الاتحاد، وكالات)

استعاد لبنان حقّه في التصويت في الأمم المتحدة، بعد أن سددت البعثة اللبنانية الدائمة لدى المنظمة الدولية في نيويورك المساهمتين السنويتين عن عامي 2022 و2023.

وأعلنت وزارة الخارجية في لبنان، في بيان أمس، أنها تبلغت من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك استعادة لبنان حق التصويت في الأمم المتحدة بموجب إشعار رسمي، بعد أن سددت البعثة بناءً على تحاويل مالية واردة لحسابها أخيراً المساهمتين السنويتين المتوجبتين عن العامين 2022 و2023.

وقال البيان: «بذلك يكون لبنان عاد للعب دوره الطبيعي وحضوره في أعمال ومناقشات الأمم المتحدة ولجانها المتخصصة».

وكان لبنان فقد في يناير الماضي حقوقه في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضواً، بسبب تأخره عن سداد مستحقاته لميزانية تشغيل الأمم المتحدة، وبلغ الحدّ الأدنى من المدفوعات اللازمة لاستعادة حقوق التصويت للبنان 1835303 دولارات.

وفي سياق آخر، أعلنت نائبة المدير العام والمسؤولة عن سياسة الجوار مع الشرق في المفوضية الأوروبية والمسؤولة عن تنمية القطاع الخاص كاترينا مازرنوفا بعد لقائها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أن البحث تناول الخطوات المطلوبة لإطلاق اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

واستقبل ميقاتي، أمس، مازرنوفا وسفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف على رأس وفد، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي.

وقالت مازرنوفا بعد اللقاء «بحثنا في الخطوات التي يجب القيام بها من أجل الإطلاق الرسمي لبرنامج الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بعد اتفاق الإطار الذي تم إبرامه في السنة الماضية، ووضعنا رئيس الوزراء في المستجدات بشأنه، وأشار إلى أن العديد من الاتفاقات مع الصندوق لا تزال تنتظر الإقرار النهائي في مجلس النواب». وأضافت «جئنا إلى لبنان الذي هو شريك مهم مع الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، واستفسرنا عن التطورات والأوضاع السياسية».