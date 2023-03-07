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انطلاق أول حملة تلقيح ضد الكوليرا شمال غرب سوريا

انطلاق أول حملة تلقيح ضد الكوليرا شمال غرب سوريا
8 مارس 2023 01:40

إدلب (وكالات)

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بدأت، أمس، حملة تلقيح مضادة لوباء الكوليرا في مناطق شمال غرب سوريا والتي تُسجل انتشاراً واسعاً للمرض منذ أشهر. وحملة التلقيح هي الأولى منذ بدء انتشار الوباء في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق في سبتمبر، والتي طالها زلزال مدمر ضرب سوريا وتركيا في السادس من فبراير ليزيد الأوضاع المعيشية والصحية سوءاً. وفي يناير الماضي، وصلت أول شحنة لقاحات من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، وضمت 1.7 مليون جرعة. وانطلقت حملة التلقيح في بلدة معرة مصرين، حيث تجولت فرق صحية في الأزقة والشوارع وفي مخيمات النازحين المحيطة بها، وطرقوا الأبواب من أجل تلقيح السكان. وتستهدف حملة اللقاحات في مرحلة أولى «مناطق عالية الخطورة، مثل معرة مصرين وسرمدا والدانا وأطمة» في محافظة إدلب، فضلاً عن منطقة أعزاز في شمال حلب. وتشهد سوريا منذ خريف العام الماضي تفشيا للكوليرا في محافظات عدة، للمرة الأولى منذ عام 2009. وأوضح مسؤول المناصرة والتواصل الإقليمي في منظمة «اليونيسف» عمار عمار، أن بعد الزلزال قد تبدو المياه غير الآمنة «أمراً تافهاً» لسكان المنطقة المنكوبة، لكنه حذّر من أن «ارتفاع نسبة الأمراض المنقولة بالمياه، مثل الكوليرا بالنسبة للأطفال يُعد كارثياً». وقال إنه «بعد كوارث مماثلة، وحين يُجبر السكان على مغادرة منازلهم للعيش في تجمعات مكتظة يزيد عدم القدرة على الوصول إلى مياه نظيفة وأنظمة صرف صحي مناسبة من مخاطر تفشي الأمراض».

الكوليرا
سوريا
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