الأمم المتحدة: 100 مليار دولار أضرار زلزال تركيا

جنيف (وكالات)

قالت مسؤولة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن الأضرار الناجمة عن الزلزال المدمر في تركيا ستتجاوز 100 مليار دولار.

وقالت لويزا فينتون المسؤولة بالبرنامج عبر اتصال بالفيديو من غازي عنتاب التركية، أمس: «يتضح من الحسابات التي جرت حتى الآن أن الأضرار التي قدمتها الحكومة وأيدها شركاء دوليون ستتجاوز 100 مليار دولار».

وأضافت فينتون، أن الرقم المبدئي لا يشمل سوى تركيا، وسيستخدم كأساس لمؤتمر للمانحين من المقرر انعقاده في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم 16 مارس لجمع التمويل لمساعدة ضحايا الزلزال.

وسبق أن قدر البنك الدولي حجم الأضرار الناجمة عن الزلزال في تركيا بنحو 34.2 مليار دولار.

ووصفت فينتون الوضع في هاتاي، أكثر المناطق التركية تضرراً جراء الزلزال، بأنه «مروع»، قائلة، إن مئات الآلاف من المنازل تدمرت.

وأضافت «الاحتياجات هائلة، لكن الموارد شحيحة».