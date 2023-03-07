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إحباط هجوم لـ«الشباب» على قاعدة عسكرية في الصومال

إحباط هجوم لـ«الشباب» على قاعدة عسكرية في الصومال
8 مارس 2023 01:40

مقديشو (الاتحاد)

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أعلن الجيش الصومالي، أمس، تصديه لهجوم إرهابي فاشل شنته عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية على قاعدة للقوات في منطقة «جناي عبدالله» جنوبي البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا» عن مصادر في الجيش الصومالي قولها، إن قوات الجيش كبدت عناصر «الشباب» التي شنت الهجوم خسائر فادحة في الأرواح، وذلك بالتعاون مع مقاتلين محليين من ولاية «جوبلاند».
وأضافت أن قوات الجيش التي أفشلت محاولة «الشباب» السيطرة على منطقة «جناي عبدالله» الواقعة على بعد 60 كيلومتراً من مدينة «كيسمايو» تعمل حالياً على تعقب العناصر الفارة.

الصومال
الجيش الصومالي
حركة الشباب الإرهابية
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