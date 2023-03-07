4 تحديات أساسية تواجه العملية الديمقراطية في ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي)

تعاني ليبيا تباين المواقف حول سبل إجراء الانتخابات في البلاد مع دفع المجتمع الدولي نحو إنجاز العملية الانتخابية، إلا أن المتابع للمشهد السياسي الليبي يكتشف مدى صعوبة تنظيم الانتخابات، مع عدم توافر عناصر أساسية وضرورية كي يقبل الجميع بنتائج العملية الديمقراطية التي يطالب بها الليبيين منذ عام 2011.

المشكلة الأولى التي تواجه الشعب الليبي هو عدم وجود سلطة تنفيذية موحدة قادرة على تنظيم العملية الانتخابية مع وجود حكومتين الأولى في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتحظى باعتراف دولي وأممي، والأخرى حكومة مكلفة من البرلمان الليبي برئاسة فتحي باشاغا وتباشر أعمالها من المنطقة الشرقية، وبالتالي تعد خطوة توحيد السلطة التنفيذية أمر ضروري قبل الشروع في إجراء الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية.

والمشكلة الثانية التي تعد أبرز التحديات التي تواجه الشعب الليبي، وجود المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب في البلاد والذين يهددون حالة الاستقرار الأمني والسلم الاجتماعي الذي تتطلع إليه جموع أبناء الليبي منذ عقود، وهو ما يتطلب معالجة الشواغل الأمنية والعسكرية التي تسعى الأمم المتحدة لحلها بتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وهيكلة الأجهزة الأمنية.

إحدى أبرز المشكلات التي تواجه الأطراف الليبية، «القاعدة الدستورية» اللازمة لإجراء الانتخابات، وتعد هذه المشكلة الثالثة أحد أسباب الانسداد السياسي الذي تعانيه ليبيا في ظل الصراع غير المعلن بين مجلسي النواب والأعلى للدولة حول الإطار الدستوري اللازم لتنظيم العملية الانتخابية، والأهم هو عدم إقصاء أياً من الأطراف الليبية للترشح في الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالبلاد.

التحدي الأكبر يتمثل في مدى قبول الأطراف والمكونات الليبية بنتائج الانتخابات الرئاسية تحديداً، وعدم تكرار أحداث 2014 التي أدت لنزاع مسلح استمر لسنوات تحت مسمى عملية «فجر ليبيا» رفضاً لنتائج الانتخابات البرلمانية في البلاد، ما كبد ليبيا مليارات الدولارات جراء تدمير مطار طرابلس الدولي، وكذلك مقدرات الشعب الليبي في المنطقة الغربية.

التحركات الغربية التي تقودها ألمانيا خلال الأشهر الماضية تتمثل في سبل معالجة تلك الشواغل، وتوحيد الرؤى والمواقف الدولية حول سبل نزع فتيل الأزمة في ليبيا، ووضع الضمانات الكافية لإجراء الانتخابات، والأهم القبول بنتائجها من الأطراف كافة، سواء السياسية أو الاجتماعية أو القبلية.

يبقى المسار الاقتصادي أحد أهم المسارات التي يجب العمل على معالجتها بشكل كامل، بحيث تضمن الأطراف والمكونات الليبية التوزيع العادل لعائدات بيع الثروة النفطية التي فشلت القيادات الراهنة في ليبيا منذ عام 2011 في معالجتها، ما أدى لتهميش أقاليم بعينها، مثل «إقليم فزان»، وهو الجنوب الليبي الذي يعاني مشكلات معيشية وأزمات متلاحقة تحتاج لتمويل مالي كبير ليعيش أبناء الجنوب متساوين في الحقوق والواجبات مع طرابلس وبرقة.