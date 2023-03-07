8 قتلى و3 جرحى بهجوم إرهابي في ديالي العراقية

بغداد (الاتحاد)

قتل 8 مدنيين وأصيب 3 آخرين بهجوم إرهابي شنه تنظيم «داعش» في محافظة ديالى، فيما أكد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني أن دماء العراقيين أمرٌ لا يقبل المساومة ولا التساهل. وأفادت مصادر أمنية عراقية وشهود عيان أمس، أن 8 مدنيين قتلوا وأصيب 3 آخرين في هجوم شنه إرهابيون على إحدى قرى قضاء «المقدادية» شمال شرقي محافظة ديالى. وأوضحت المصادر، أن المسلحين استهدفوا منازل في قضاء المقدادية باستخدام الأسلحة الرشاشة، ما تسبب بمقتل 8 مدنيين وإصابة 3 آخرين بجروح. وذكرت المصادر أن القوات الأمنية هرعت إلى مكان الحادث ونشرت قواتها لملاحقة المهاجمين. وفي سياق متصل، أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أمس، حتمية إنفاذ القانون في البلاد، مشيراً إلى أنه لا توجد خطوط حمراء أمام تأدية الحكومة مسؤولياتها وواجباتها. وجدد السوداني، خلال اجتماعه مع وفد من أهالي محافظة ديالى «التأكيد على متابعة الجريمة التي شهدتها محافظة ديالى، وراح ضحيتها طبيب»، لافتاً إلى أن «من ارتكبها سيكون تحت طائلة القانون عاجلاً وأنّ دماء العراقيين أمرٌ لا يقبل المساومة ولا التساهل». وأعرب السوداني عن ثقته بالدور الإيجابي الذي «تضطلع به العشائر ووجهاء المجتمع في ترسيخ السلم الاجتماعي وإصلاح ذات البَين وتعزيز القيم الاجتماعية الأصيلة للعراقيين».