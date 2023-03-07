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روسيا: السيطرة على باخموت تسمح بتصعيد الهجمات

جندي أوكراني يستعد لإطلاق النار باتجاه القوات الروسية خارج بلدة باخموت (رويترز)
8 مارس 2023 01:39

موسكو (وكالات)

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أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو أن السيطرة على باخموت شرق أوكرانيا أساسية وتسمح لقوات موسكو بشن مزيد من العمليات الهجومية.
وقال خلال مؤتمر مع قيادات الجيش الروسي أمس: «تشكل المدينة مركزاً دفاعياً مهماً للقوات الأوكرانية في منطقة دونباس، والسيطرة عليها ستسمح بهجمات إضافية في عمق خطوط دفاع القوات المسلحة الأوكرانية».
وتابع، «زيادة إمدادات الأسلحة من «الناتو» إلى كييف لا تؤدي إلى نجاح القوات الأوكرانية في ساحة المعركة وإنما على العكس تزيد من خسائرها».
في السياق نفسه، أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس دونيتسك، أن القوات الروسية تسيطر على حوالي نصف مدينة باخموت، مضيفاً أن قواتنا تسيطر على حوالي نصف المدينة.
في المقابل، قالت القوات البرية الأوكرانية إن جنودها يدافعون عن باخموت وإنهم لم يغادروها، لكنها أكدت أن القوات الروسية تواصل محاولاتها لاقتحام باخموت رغم الخسائر الكبيرة.
ونشرت القوات صوراً قالت إنها للعمليات في باخموت، وأكدت أن جنودها ما زالوا في المدينة التي وصفتها بالصامدة. وتعليقاً على التطورات الميدانية في مدينة باخموت، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه طلب من القادة العسكريين إيجاد القوات المناسبة لمساعدة المقاتلين في المدينة.
وأضاف زيلينسكي أنه لا يوجد جزء من أوكرانيا يمكن التخلي عنه، وأن باخموت «أعطت مثالاً عظيماً خلال المعارك»، مؤكداً أن القيادة العليا للقوات المسلحة قررت عدم الانسحاب من باخموت. 
وفي تطور جديد أمس، قال متحدث باسم القوات الأوكرانية إن الحديث عن انقسام القيادتين السياسية والعسكرية بشأن باخموت دعاية روسية.

روسيا
باخموت
سيرغي شويغو
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