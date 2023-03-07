باكستان تعتقل عدداً من الإرهابيين في «كراتشي»

إسلام أباد (وكالات)

أعلنت الشرطة الباكستانية، أنها اعتقلت مجموعة من العناصر الإرهابية خلال عمليات مستهدفة نفذتها في مدينة كراتشي. وأوضح بيان صادر عن قسم مكافحة الإرهاب في شرطة كراتشي أمس، أن العمليات تم تنفيذها في ضوء معلومات استخباراتية، وأن معظم المعتقلين ينتمون إلى منظمات إرهابية محظورة، وكانوا من المطلوبين لدى الأمن على خلفية صلتهم بالأعمال الإرهابية التي وقعت في المدينة خلال الفترة الماضية.

وأكد البيان أن مثل هذه العلميات ستبقى مستمرة حتى القضاء على موجة الإرهاب التي تشهدها البلاد.

من جهة أخرى، ذكرت الشرطة الباكستانية أنها صادرت كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات تشمل على سترة ناسفة وقذائف وعبوات ناسفة خلال عملية نفذتها في مدينة «تشمن» بإقليم بلوشستان الجنوبي الغربي. وكانت باكستان شهدت أمس الأول، هجوماً إرهابياً، حيث قَتل انتحاري 9 شرطيين وأصاب 16 آخرين بجروح، في هجوم استهدف مركبتهم في جنوب غرب باكستان، حسبما أفاد مسؤولون، وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي لاحقاً مسؤوليته عنه. ووقع الهجوم في مدينة دهادر في مقاطعة كاشي على بعد 120 كيلومتراً نحو جنوب شرق كويتا عاصمة إقليم بلوشستان.