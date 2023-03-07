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غوتيريش يعتزم مناقشة اتفاق الحبوب في كييف اليوم

غوتيريش يعتزم مناقشة اتفاق الحبوب في كييف اليوم
8 مارس 2023 01:39

جنيف (وكالات)

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يزور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، كييف للقاء الرئيس الأوكراني حسب الناطق باسم المسؤول الأممي.
ووصل غوتيريش أمس إلى بولندا، على أن يتّجه إلى كييف، حيث سيلتقي اليوم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للبحث في استمرار تطبيق اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية.
وكانت اتفاقية الحبوب التي أُبرمت في 22 يوليو بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، تهدف إلى تصدير الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية بسبب القتال، وباتت تنتهي في 18 مارس.
 ومن المقرر أن يغادر غوتيريش كييف اليوم، ولم تُكشف أي تفاصيل إضافية حول هذه الزيارة المفاجئة للأمين العام للأمم المتحدة الذي يزور أوكرانيا للمرة الثالثة بعد زيارة أولى في أبريل وأخرى في أغسطس.

الأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
بولندا
كييف
أوكرانيا
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