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السعودية تتيح إصدار تصريح عمرة رمضان عبر تطبيق

الطواف حول الكعبة
7 مارس 2023 22:34

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الثلاثاء، رسمياً إتاحة إصدار تصريح أداء العمرة في شهر رمضان المبارك، عبر تطبيق «نسك».

وقالت الوزارة، في بيان للوزارة عبر حسابها في موقع «تويتر»: «تم فتح إصدار التصاريح لعمرة رمضان، بادر بالحجز عبر تطبيق نسك لتكون عمرتك سهلة وميسرة». في وقت سابق، أعلنت وزارة الحج والعمرة، إلغاء تطبيق «اعتمرنا»، واقتصار الخدمات على تطبيق «نسك».

كانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت، مؤخرا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبالتعاون مع الناقلات الجوية الوطنية، إطلاق خدمة إصدار تأشيرة المرور إلكترونيًا للقادمين للزيارة إلى المملكة جواً.

وأوضحت وزارة الخارجية، في بيانها، أن التأشيرة الإلكترونية تهدف إلى تيسير القدوم إلى المملكة لجميع الأغراض، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول، حيث تسمح التأشيرة للعابرين والراغبين بالدخول إلى المملكة من أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى التنقل وحضور الفعاليات السياحية.

كان وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أعلن أن أي زائر للمملكة متاح له أداء العمرة في أي وقت، كما أن الزائر للمملكة بتأشيرة عمرة يمكنه زيارة أي مدينة.

وأعلن الربيعة، عودة الحج هذا العام دون قيود أو شروط، وعودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل جائحة «كورونا» من دون أي قيود على العمر، موضحاً أنه لن يشترط أي من الشروط الأخرى التي كان معمولا بها خلال جائحة «كورونا».

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