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روسيا وأوكرانيا تتبادلان عشرات الأسرى

أسرى أوكرانيون يعودون إلى بلادهم (أرشيفية)
7 مارس 2023 20:11

قالت روسيا وأوكرانيا، اليوم الثلاثاء، إنهما تبادلتا العشرات من الأسرى في أحدث عملية من نوعها منذ بداية الأزمة الحالية قبل أكثر من عام.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن 90 أسيراً روسياًّ عادوا من أوكرانيا إثر العملية. وأكدت كييف، أن 130 جندياً أوكرانياًّ أُطلق سراحهم من روسيا.

وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إن 87 من الأوكرانيين، الذين أطلق سراحهم في إطار هذه العملية، كانوا يشاركون في الدفاع عن مدينة ماريوبول بجنوب شرق البلاد قبل أن تسيطر عليها روسيا.

وسبق أن أجرى البلدان عمليات عدة لتبادل أسرى.

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المصدر: وكالات
أسرى
تبادل أسرى
أوكرانيا
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