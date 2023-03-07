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كييف تعد بإرسال مزيد من القوات إلى باخموت

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف قرب باخموت
7 مارس 2023 19:20

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي علناً بصمود قواته في باخموت، وذلك بعد أيام بدت فيها أنها من المحتمل أن تنسحب.

أرسلت موسكو تعزيزات خلال الأسابيع القليلة الماضية في محاولة للسيطرة على المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا. وحفرت القوات الأوكرانية خنادق في الغرب وبدا في الأيام الأخيرة أنها تستعد للانسحاب.

لكن تصريحات زيلينسكي، في خطاب ألقاه الليلة الماضية، أشارت إلى أن كييف لم تتخذ قرار الصمود والقتال فقط وإنما إرسال تعزيزات للمدينة أيضاً. ويبدو أنها مقتنعة بأن الخسائر التي ستتكبدها روسيا في محاولتها اقتحام المدينة ستكون أكبر من خسائر المدافعين عنها.

وقال زيلينسكي «القيادة أيدت بالإجماع» قرار عدم الانسحاب. وأضاف «لم تكن هناك مواقع أخرى. طلبت من القائد العام إيجاد القوات المناسبة لمساعدة رجالنا في باخموت».

وتقول روسيا، إن السيطرة على باخموت ستكون خطوة على طريق السيطرة على منطقة دونباس الصناعية المحيطة، وهو هدف عسكري رئيسي.

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