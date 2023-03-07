بولندا تعتزم تسليم أوكرانيا المزيد من دبابات ليوبارد

تعتزم بولندا تسليم أوكرانيا خلال هذا الأسبوع عشر قطع أخرى من دبابات ليوبارد طراز 2 ايه.4 جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البولندية (بي ايه بي) اليوم الثلاثاء عن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاتشتشاك قبل سفره إلى العاصمة السويدية ستوكهولم لحضور اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب (القانون والعدالة) القومي المحافظ أنه سيتم بالإضافة إلى ذلك إنشاء مركز خدمة للدبابات المسلمة إلى أوكرانيا مشيرا إلى أن المتوقع أن يتبع المركز شركة التسليح بومار لابيدي في مدينة جليفيتسه بمقاطعة سيليزيا جنوب بولندا.

ولفت بلاشتشاك إلى أن المشكلة الرئيسية حاليا تتمثل في نقص قطع الغيار وقال إنه ينتظر من نظيره الألماني بوريس بيستوريوس أن يتدخل لدى قطاع الصناعة الألماني حتى يتم توريد قطع الغيار لدبابات ليوبارد، وأردف أن ألمانيا وحدها هي التي تستطيع أن تحل هذه المشكلة.

وصرح الوزير البولندي بأن قطاع صناعة الأسلحة في بلاده مستعد لإعادة تصنيع قطع غيار تقليد لكنه لا يمتلك المستندات اللازمة بخلاف الشركة المصنعة للدبابات. وتعتزم بولندا توفير ما مجموعه 14 دبابة ليوبارد طراز 2 ايه4 لأوكرانيا بالإضافة إلى 8 دبابات نرويجية و8 دبابات كندية و6 دبابات إسبانية ومركبات دعم من فنلندا لإكمال تشكيل كتيبة دبابات.