الأربعاء 8 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أميركا تتعهد باستمرار وجودها العسكري في العراق

محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق يستقبل وزير الدفاع الأميركي
7 مارس 2023 19:03

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن ملتزمة بالإبقاء على وجودها العسكري في العراق.

وكان أوستن، وهو أكبر مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يزور العراق، آخر قائد عام للقوات الأميركية في العراق.

وقال أوستن للصحفيين، بعد الاجتماع مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني «القوات الأميركية مستعدة للبقاء في العراق بدعوة من حكومة العراق».

وأضاف «ستواصل الولايات المتحدة توطيد الشراكة وتوسيع نطاقها لدعم أمن العراق واستقراره وسيادته».

وفي وقت لاحق، قال رئيس الوزراء العراقي، في بيان إن نهج حكومته هو الحفاظ على علاقات متوازنة مع الحكومات في المنطقة والعالم على أساس المصالح المشتركة واحترام السيادة، مضيفا أن «استقرار العراق مفتاح لأمن المنطقة واستقرارها».

ولدى الولايات المتحدة حاليا 2500 جندي في العراق و900 جندي إضافي في سوريا للمساعدة في تقديم المشورة ومد يد العون للقوات المحلية في محاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وقال أوستن عقب اجتماع مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان برزاني «لا بد أن تعمل أربيل وبغداد معا لمصلحة جميع العراقيين».

أخبار ذات صلة
وزيرة الخارجية الألمانية تواصل زيارتها للعراق
الإمارات تحذر من حصول أو استخدام التنظيمات الإرهابية للأسلحة الكيميائية
المصدر: وكالات
محمد شياع السوداني
لويد أوستن
العراق
قوات أميركية
داعش
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
موراي: «الروس في ويمبلدون» لن يُشعرني بالجنون!
الرياضي
موراي: «الروس في ويمبلدون» لن يُشعرني بالجنون!
اليوم 15:34
«كورنيش أبوظبي» يحتضن الجولة الأولى لزوارق «الفئة الثالثة»
الرياضي
«كورنيش أبوظبي» يحتضن الجولة الأولى لزوارق «الفئة الثالثة»
اليوم 15:30
الإمارات تدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة لمخيم جنين
الإمارات
الإمارات تدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة لمخيم جنين
اليوم 15:25
من موقع الحادث
عربي ودولي
أوكرانيا تنفي تورطها في الهجوم على خط «نورد ستريم»
اليوم 15:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©