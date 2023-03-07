أميركا تتعهد باستمرار وجودها العسكري في العراق

محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق يستقبل وزير الدفاع الأميركي
7 مارس 2023 19:03
أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن ملتزمة بالإبقاء على وجودها العسكري في العراق.
وكان أوستن، وهو أكبر مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يزور العراق، آخر قائد عام للقوات الأميركية في العراق.
وقال أوستن للصحفيين، بعد الاجتماع مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني «القوات الأميركية مستعدة للبقاء في العراق بدعوة من حكومة العراق».
وأضاف «ستواصل الولايات المتحدة توطيد الشراكة وتوسيع نطاقها لدعم أمن العراق واستقراره وسيادته».
وفي وقت لاحق، قال رئيس الوزراء العراقي، في بيان إن نهج حكومته هو الحفاظ على علاقات متوازنة مع الحكومات في المنطقة والعالم على أساس المصالح المشتركة واحترام السيادة، مضيفا أن «استقرار العراق مفتاح لأمن المنطقة واستقرارها».
ولدى الولايات المتحدة حاليا 2500 جندي في العراق و900 جندي إضافي في سوريا للمساعدة في تقديم المشورة ومد يد العون للقوات المحلية في محاربة تنظيم داعش الإرهابي.
وقال أوستن عقب اجتماع مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان برزاني «لا بد أن تعمل أربيل وبغداد معا لمصلحة جميع العراقيين».