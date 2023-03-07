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زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب ولاية قيصري التركية

زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب ولاية قيصري التركية
7 مارس 2023 18:01

 ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، قضاء "إنجه صو" في ولاية قيصري بوسط تركيا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الاناضول" التركية.

وبحسب المعلومات الواردة على الموقع الالكتروني لإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، اليوم الثلاثاء، فقد وقع الزلزال في الساعة 1447 بالتوقيت المحلي، على عمق 12.8 كيلومترا.

ولم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات. كما أشارت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إلى أن الولاية شهدت وقوع هزتين أرضيتين في وقت لاحق، بقوة 4.4 درجات، 4.3 درجات.

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ومن جانبه، قال رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية، يونس سيزر، في بيان له على موقع تويتر، إنه لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح والممتلكات جراء الزلزال، لافتا إلى استمرار الفرق المختصة في عمليات مسح الأضرار، ومؤكدا على جاهزيتها للتدخل لدى رصد أي حالات سلبية.

وعلى صعيد متصل، ضرب زلزال بلغت قوته 4.4 درجات على مقياس ريختر، قضاء أونيكي شباط في ولاية قهرمان مرعش، جنوبي تركيا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية اليوم الثلاثاء.

 

المصدر: د ب أ
زلزال
تركيا
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