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15 قتيلاً بانفجار في عاصمة بنجلاديش
فرق إنقاذ ورجال إطفء في مكان الانفجار في دكا
7 مارس 2023 18:00
قال مسؤول في إدارة الإطفاء، إن 15 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأُصيب آخرون في انفجار بمنطقة تجارية مزدحمة في دكا عاصمة بنجلاديش اليوم الثلاثاء.
وأعلن المسؤول أن الانفجار وقع داخل مبنى من سبعة طوابق وتسبب في أضرار جسيمة لطابقين.
وأضاف دينوموني شارما، وهو مسؤول في إدارة الإطفاء «كانت هناك عدة متاجر تبيع الأدوات الصحية والسلع المنزلية. وتضررت في الانفجار أيضا حافلة كانت متوقفة على الناحية الأخرى من المبنى».
وذكر شارما أن سبب الانفجار لم يتضح بعد، مضيفاً أن عدد القتلى مرشح للزيادة مع تواصل جهود الإنقاذ.
وأظهرت صور من موقع الحادث أضراراً بالغة في المبنى ومبانٍ قريبة. وتأذى بعض المارة جراء تساقط الأنقاض والزجاج المكسور.
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