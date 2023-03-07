موسكو تصر على السيطرة على مدينة باخموت الأوكرانية

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن السيطرة على مدينة باخموت الصناعية في شرق أوكرانيا أساسية لشن مزيد من الهجمات في منطقة دونيتسك. وقال شويغو، خلال اجتماع لمسؤولين عسكريين نقله التلفزيون "تحرير أرتيموفسك مستمر" مستخدما اسم باخموت الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية. وأضاف "تشكل هذه المدينة مركزا دفاعيا مهما للقوات الأوكرانية في منطقة دونباس. السيطرة عليها ستسمح بهجمات إضافية في عمق خطوط دفاع القوات المسلحة الأوكرانية". تشنّ القوات الروسية هجومًا على مدينة باخموت من أجل السيطرة عليها. في الأسابيع الأخيرة، أحرز الجيش الروسي تقدمًا في المدينة ويبدو أنهم باتوا يسيطرون على مداخلها الشمالية والجنوبية والشرقية، ما يهدّد بتطويقها بالكامل.