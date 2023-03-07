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ألمانيا تعلن منح 1100 تأشيرة لضحايا زلزال تركيا وسوريا

ألمانيا تعلن منح 1100 تأشيرة لضحايا زلزال تركيا وسوريا
7 مارس 2023 17:50

أعلنت ألمانيا أن عدد التأشيرات التي منحتها لضحايا زلزال تركيا وسوريا وصل منذ منتصف فبراير الماضي وحتى الآن إلى أكثر من 1000 تأشيرة.

وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية في برلين اليوم الثلاثاء أن عدد التأشيرات التي تم منحها وصل حتى يوم الجمعة الماضي إلى 1333 تأشيرة منها 1097 تأشيرة تم إصدارها في إطار الإجراء المبسط الذي تم الإعلان عنه في أعقاب كارثة الزلزال المدمر بالإضافة إلى تأشيرات وطنية للم شمل العائلات.

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وكانت الحكومة الألمانية أعلنت عن الإجراء المبسط لإصدار التأشيرات بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا في السادس من الشهر الماضي، وخصصت برلين هذا الإجراء لضحايا الزلزال في البلدين لتتيح لهم إمكانية البقاء بشكل مؤقت لدى أقارب لهم في ألمانيا.

 

المصدر: د ب أ
ألمانيا
تركيا
سوريا
زلزال
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