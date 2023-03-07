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غوتيريش في طريقه إلى كييف للقاء زيلينسكي

غوتيريش في طريقه إلى كييف للقاء زيلينسكي
7 مارس 2023 17:44

يزور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء والأربعاء كييف للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في ثالث زيارة له لأوكرانيا، وفق ما أعلن الثلاثاء الناطق باسم المسؤول الأممي.
وصل غوتيريش الثلاثاء إلى بولندا، على أن يتّجه إلى كييف حيث سيلتقي الأربعاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للبحث في استمرار تطبيق اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، حسبما قال المتحدث ستيفان دوجاريك في بيان.
وكانت اتفاقية الحبوب، التي أُبرمت في 22 يوليو بوساطة الأمم المتحدة وبمساعدة تركيا، تهدف إلى تصدير الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية بسبب القتال، وساهمت في تخفيف حدّة أزمة الغذاء العالمية التي تسببت بها الحرب في أوكرانيا.
وأتاحت الاتفاقية إمكانية تصدير نحو 20 مليون طنّ من الحبوب، وبعد تجديدها في منتصف نوفمبر لمدة أربعة أشهر في الشتاء، باتت تنتهي في 18 مارس.
ومن المقرر أن يغادر غوتيريش كييف بعد ظهر الأربعاء، على أن يعود إلى نيويورك بعد ظهر الخميس.
ولم تُكشف أي تفاصيل إضافية حول هذه الزيارة المفاجئة للأمين العام للأمم المتحدة الذي يزور أوكرانيا للمرة الثالثة بعد زيارة أولى في أبريل وأخرى في أغسطس.

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