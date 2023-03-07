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روسيا تعلّق على تصريح صيني بشأن أزمة أوكرانيا

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7 مارس 2023 17:36

علّق الكرملين، اليوم الثلاثاء، على تصريح لوزير الخارجية الصيني بشأن الأزمة الحالية في أوكرانيا.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية للصحفيين، إن وزير خارجية الصين كان يمزح عندما حمَّل «يدا خفية» مسؤولية المستجدات في أوكرانيا.

وأضاف بيسكوف «هنا نختلف على الأرجح مع رفاقنا الصينيين. هذه بالطبع مزحة. أتعلمون ما هي المزحة؟ إنها ليست يد خفية، بل يد الولايات المتحدة الأميركية، هذه يد واشنطن».

وأوضح المتحدث «واشنطن لا تريد» لهذه الأزمة أن تنتهي، و«تبذل ما في وسعها لتستمر... هذه يد ظاهرة (وليست خفية)».

وقالت موسكو مراراً، إن الولايات المتحدة وحلفاءها يستغلون أوكرانيا لشن حرب ضدها، غير أن كييف والغرب يرفضان ذلك.

وأكد بيسكوف، مشيراً إلى مبادرة صينية لوقف إطلاق النار، أن موسكو على تواصل مستمر مع بكين وإن من الطبيعي أن يكون لدولة «قوية»، مثل الصين رأي في الأزمات العالمية.

كان وزير الخارجية الصيني تشين قانغ ذكر، في وقت سابق، أنه يبدو كأن يداً خفية تحرك الأزمة الأوكرانية وتضغط من أجل إطالة أمد الصراع وتصعيده.

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