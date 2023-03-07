بايدن يقترح زيادة الضرائب على الأثرياء لدعم برنامج الرعاية الطبية

من المقرر أن يقترح الرئيس الأميركي جو بايدن زيادة الضرائب على بعض الأميركيين الذين يزيد دخلهم السنوي عن 400 ألف دولار ومنح الحكومة سلطة جديدة للتفاوض حول أسعار الأدوية، في إطار خطة لتوسيع الملاءة المالية لبرنامج الرعاية الطبية "ميديكير"، بحسب مقال افتتاحي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية اليوم الثلاثاء. وكتب بايدن، في المقال: "من شأن هذه الزيادة المتواضعة في مساهمات الرعاية الطبية من أصحاب الدخول المرتفعة أن تساعد في الحفاظ على قوة برنامج ميديكير لعقود قادمة"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف بايدن "سوف تتأكد الموازنة التي اقترحتها من أن الأموال تذهب مباشرة إلى صندوق /ميديكير تراست/ ، مما يحمي استثمارات دافعي الضرائب ومستقبل البرنامج".

وكتب الرئيس أن الموازنة الأميركية، المقرر أن تصدر يوم الخميس المقبل، ستقترح زيادة ضرائب الرعاية الطبية على أنواع معينة من الدخل السنوي الذي يزيد عن 400 ألف دولار، وإزالة ثغرة يمكن لأصحاب الأعمال استغلالها لتجنب الضرائب الإضافية.

وأوضح بايدن أنه سيقترح أيضا تعزيز سلطة برنامج ميديكير للتفاوض حول أسعار الأدوية. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أيضا تفاصيل خطة بايدن. وليست هناك فرصة كبيرة أمام اقتراح موازنة بايدن أن يصبح قانونا، خاصة بعد سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب الأميركي هذا العام، ولكنه إشارة سياسية مهمة ويمنح الرئيس فرصة لتحديد أولوياته بشكل علني.