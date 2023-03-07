استمرار البحث عن المفقودين بعد الانهيار الأرضي بإندونيسيا

قال مسؤول إندونيسي، اليوم الثلاثاء، إن رجال الإنقاذ استخدموا المجارف والمعاول، خلال أعمال بحثهم عما لا يقل عن 47 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين، بعد وقوع انهيار أرضي في جزر ناتونا الإندونيسية، أسفر حتى الآن عن مقتل 10 أشخاص ودفن عدد من المنازل.

وقال باتلي محمد، وهو مسؤول محلي، إن هناك أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح خطيرة، بعد أن ضربت أطنان من الطين أحد الأحياء في منطقة سيراسان، بعد هطول أمطار غزيرة أمس الاثنين.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 1200 شخص نزحوا بعد الحادث . وأوضح أن سوء الأحوال الجوية وصعوبة الوصول إلى الاماكن المتضررة بسبب بعد المنطقة، يعيقان جهود البحث.

الجدير بالذكر أن حدوث الفيضانات والانهيارات الأرضية هو أمر شائع في إندونيسيا خلال موسم الأمطار بين أكتوبر وأبريل.