الأربعاء 8 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

اليابان تدمر صاروخ فضاء بعد وقت قصير من إطلاقه

اليابان تدمر صاروخ فضاء بعد وقت قصير من إطلاقه
7 مارس 2023 11:06

أفاد تقرير إعلامي ياباني بأن صاروخ فضاء أطلقته وكالة الفضاء اليابانية فشل بعد وقت قصير من إطلاقه اليوم الثلاثاء.

وأرسلت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية أمراً بالتدمير الذاتي للصاروخ الجديد في البلاد من طراز /إتش /3 بعد اكتشاف مشكلة بعد إطلاقه من مركز تانيجاشيما للفضاء في جزيرة تانيجاشيما في جنوب غربي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء كيودو.

وقالت كيودو إن طوكيو تأمل في أن يمنح الصاروخ الجديد البلاد موطئ قدم في الأعمال التجارية المتزايدة لإطلاق الأقمار الاصطناعية التنافسية.

وتم إجهاض عملية إطلاق مدرجة سابقا في 17 فبراير قبل لحظات من الإقلاع بسبب خلل في المعدات الكهربائية.

وكان من المقرر أصلا إطلاق الصاروخ في عام 2021، لكن تأخر إطلاقه بسبب مشكلات تتعلق بمحرك مطور حديثا.

أخبار ذات صلة
ناسا تستعد لمهمة الفضاء المأهولة "أرتميس 2" في نوفمبر 2024
محمد بن راشد: الإمارات حجزت مقعدها في الفضاء
المصدر: وكالات
اليابان
صاروخ
الفضاء
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«كورنيش أبوظبي» يحتضن الجولة الأولى لزوارق «الفئة الثالثة»
الرياضي
«كورنيش أبوظبي» يحتضن الجولة الأولى لزوارق «الفئة الثالثة»
اليوم 15:30
الإمارات تدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة لمخيم جنين
الإمارات
الإمارات تدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة لمخيم جنين
اليوم 15:25
من موقع الحادث
عربي ودولي
أوكرانيا تنفي تورطها في الهجوم على خط «نورد ستريم»
اليوم 15:11
حاكم عجمان
الإمارات
حاكم عجمان يُعزي سلطان عُمان في وفاة بدر بن سعود البوسعيدي
اليوم 15:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©